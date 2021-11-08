Stomaged profesyonel arenaya geri dönmek istediğini duyurdu!

Stomaged profesyonel League of Legends arenasına geri dönmek istediğini duyurdu ve tecrübeli oyuncu bugün itibarıyla takım tekliflerine açık. Başarılı oyuncu sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile geri dönüşünü taraftarları ile işte böyle paylaştı!

Yaklaşık 1.5 sene önce askerlik görevi için profesyonel arenayı bırakan tecrübeli oyuncuyu artık tekrar arenada görebiliriz. Oyuncu kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Papara SuperMassive takımında geçirmişti. Tecrübeli oyuncu aynı zamanda Vodafone FreeZone Şampiyonluk liginde 4 şampiyonluk elde etmeyi başarmıştı. Profesyonel arenaya geri dönen ormancı için taraftarlar şimdiden inanılmaz heyecanlı görünüyor. Bakalım oyuncunun yeni takımı hangisi olacak? hep birlikte göreceğiz.

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