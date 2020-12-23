- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor
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- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor

23.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:24

- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs sürecinde azalan kan stokları nedeniyle yapılan cami minarelerinden yapılan anonslarla vatandaşa çağrıda bulunuluyor.

- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs sürecinde azalan kan stokları nedeniyle yapılan cami minarelerinden yapılan anonslarla vatandaşa çağrıda bulunuluyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pandemi sürecinde COVID-19 sürecinde immün plazma talebi ile hastalık ve ameliyatların artması üzerine Türk Kızılayı harekete geçti. Kan stoklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine ilçede Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından yoğun bir şekilde kan bağış kampanyaları düzenlenmeye başladı. İlçedeki Demokrasi Meydanında her Çarşamba günü düzenlenen kampanyalara vatandaşların beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine ise vatandaşlar, cami minaralerinden yapılan anonslarla insanlar kan bağışına davet edildi. Salgın hastalık nedeniyle kan bağışına beklenen ilgiyi göstermeyen vatandaşlar anonsların ardından ise kan bağış stantlarına ilgi göstermeye başladı. Minarelerden yapılan anonsta ise, "Yaşadığımız salgın nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle Kızılay'ın kan ihtiyacı meydana gelmiştir. İslahiye İlçe Müftülüğü olarak vatandaşlarımızı demokrasi meydanında kan bağışını kabul eden vatanadşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" denildi.

- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor
- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor
- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor
- Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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