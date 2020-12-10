Steven Caulker kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?
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Steven Caulker kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?

10.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:38
Steven Caulker kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?

Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Steven Caulker, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber göndermesinden sonra yankı uyandırdı. Peki, Steven Caulker kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?

Fatih Terim, transfer listesini hazırlarken, Alanyaspor forması giyen Steven Caulker, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı. Sarı - Kırmızılı tarafta yankı uyandıran Steven Caulker kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?

STEVEN CAULKER KİMDİR?

Steven Caulker, 29 Aralık 1991 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldi.

Alanyaspor takımında defans mevkiisinde görev yapan Steven Caulker aynı zamanda İngiliz millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2009 yılında Tottenham Hotspur kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Yeovil Town, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton Liverpool ve Dundee kulüplerinde oynadı. 2018-19 ara transfer sezonunda Süper Lig takımlarından Alanyaspor'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2013-14 sezonu için yeni yükselen Cardiff City'ye satıldı ancak Premier Lig'den düşmelerini engelleyemedi. Daha sonra 2014-15 sezonunda Queens Park Rangers'a satıldı ; kendileri küme düşürüldü.

İngiliz futbolcu, Alanyaspor formasıyla toplamda 59 maça çıkarken; 4 gol, 7 asist kaydetti. (Wikipedia)

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