Stephen Hawking'in kişisel suni solunum cihazı İngiltere'de bir hastaneye bağışlandı 2018'de hayatının kaybeden ünlü astrofizikçi Stephen Hawking'in hastalığı sebebiyle kullanmak zorunda kaldığı suni solunum cihazı, ailesi tarafından ülkesi İngiltere'de bir hastaneye bağışlandı

2018'de hayatının kaybeden ünlü astrofizikçi Stephen Hawking'in hastalığı sebebiyle kullanmak zorunda kaldığı suni solunum cihazı, ailesi tarafından ülkesi İngiltere'de bir hastaneye bağışlandı. Hawking'in kızı Lucy Hawking, babasının solunum cihazını, ünlü fizikçiyle yakından ilgilenen Kraliyet Papworth Hastanesi'ne bağışladıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com