Steam hesap adını değiştirmenin bir yolu var mı?

Steam hesap adını değiştirmenin bir yolu olmadığını ve Steam Destek ekibinin bile değiştiremeyeceğini fark etmek önemlidir. Ancak profil adınız değiştirilebilir.

Steam, kullanıcıların çeşitli oyunları satın alabileceği ve depolayabileceği en popüler oyun sitelerinden biridir. Her kullanıcının bir hesap adı ve profil adı vardır. Steam hesap adını değiştirmenin bir yolu olmadığını ve Steam Destek ekibinin bile değiştiremeyeceğini fark etmek önemlidir. Ancak profil adınız değiştirilebilir. Yeni bir hesap adı almanın tek yolu yeni bir hesap oluşturmaktır. Ancak, sahip olduğunuz oyunu silmeye karar verirseniz, satın aldığınız tüm oyunlara erişiminizi kaybedeceğinizi, tüm gönderilerinizin ve tartışmalarınızın da silineceğini unutmayın. Oyunlarınızı yeni hesabınıza aktarmanın bir yolu yoktur.

Profil adınızı değiştirme

Hesap adınızı değiştiremeseniz bile profil adını (Steam arkadaşlarınızın gördüğü ad) değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Steam'i açın ve giriş yapın

Kullanıcı adınıza tıklayın

Ardından Profili Görüntüle'yi tıklayın.

Şimdi Profili Düzenle'yi tıklayın

Yeni bir profil adı girin ve ardından Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

Profil adını değiştirmek aradığınız çözüm değilse, sahip olduğunuz başka bir seçenek de sahip olduğunuz hesabı silmek ve ardından yeni bir tane oluşturmaktır. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi, oyunları yeni hesabınıza aktarmanın bir yolu yoktur, bu nedenle bunlara erişiminizi kaybedersiniz. Yeni bir hesap oluşturmak basittir, web sitesindeki formu doldurmanız, e-postayı doğrulamanız ve hesap adını seçmeniz yeterlidir.

Kaynak: Tekmoloji