Steam'de açık dünya oyunlarında indirimler başladı!

Valve, Steam'de açık dünya oyunlarında indirimleri başlattı. En önemli oyun platformlarından birisi olan Steam yaptığı indirimlerle rakip platformlara göz dağı vermeye devam ediyor. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption ve pek çok popüler oyun indirime girdi!