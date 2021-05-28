Steam'de açık dünya oyunlarında indirimler başladı!
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Steam'de açık dünya oyunlarında indirimler başladı!

Steam'de açık dünya oyunlarında indirimler başladı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Valve, Steam'de açık dünya oyunlarında indirimleri başlattı. En önemli oyun platformlarından birisi olan Steam yaptığı indirimlerle rakip platformlara göz dağı vermeye devam ediyor. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption ve pek çok popüler oyun indirime girdi!

Oyun dünyasının önde gelen dijital oyun platformlarından birisi olan Steam, yeni indirim etkinliğini başlattı. RPG'den strateji oyununa kadar birçok türde açık dünya temasına sahip oyun indirime girdi.

Yapılan indirimlere baktığımızda Cyberpunk 2077, Monster Hunter ve Red Dead Redemption gibi birçok popüler oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Valve tarafından yapılan bu indirimler için son tarih ise 31 Mayıs saat 20.00.

Steam'in açık dünya oyunlarında yaptığı tüm indirimlere buradanulaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN İNDİRİMLİ OYUNLARI

  • Cyberpunk 2077 - 199,20 TL
  • Sea of Thieves - 30,50 TL
  • Red Dead Redemption 2 - 200,33 TL
  • Monster Hunter: World - 91,74 TL
  • DEATH STRANDING - 199,50 TL
  • Borderlands 3 - 101,97 TL
  • The Witcher® 3: Wild Hunt - 11,99 TL
  • DayZ - 89,99 TL
  • Disco Elysium - The Final Cut - 45,75 TL
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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