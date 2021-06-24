Steam, bölgesel fiyat politikasını istismar eden oyunculara karşı önlem alıyor!
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Steam, bölgesel fiyat politikasını istismar eden oyunculara karşı önlem alıyor!

Steam, bölgesel fiyat politikasını istismar eden oyunculara karşı önlem alıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Valve, yerel fiyatlandırma politikasını kötü niyetle kullanan oyuncular engel olacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Steam oyuncuları nasıl bir politika ile karşı karşıya kalacak? Steam, bölgesel fiyatlandırma politikasında ne gibi önlemler alıyor? İşte detaylar!

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve 2003 yılında yayınlanan dijital oyun platformu Steam'in, en önemli özelliklerinden bir tanesi bölgesel fiyatlandırma politakası uygulamasıydı. Steam'in bu tutumu ülkelerin kendi ekonomik güçlerine göre oyunlarda fiyatlandırma yapılmasına olanak tanıyordu. Ancak, oyuncular tarafından bu politikanın istismar edilmesine yönelik Valve, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Steam Database tarafından keşfedilen bilgiye göre Valve, oyuncuların VPN aracılığıyla hesaplarını farklı ülkelere taşımasını engellemek için hazırlık yapıyor. Şirket, oyuncuların hesaplaraındaki ülke seçeneğini değiştirme ayarında kısıtlamaya yapacak gibi görünüyor. Bundan böyle oyuncular hesapları üzerinden üç ayda bir kez ülke değişikliği yapabilecekler.

Valve, Steam'le ilgili çıkan bu iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Steam Database'in daha önce paylaştığı haberlerin doğruluğunu göze önünde bulunduracak olursak, Valve'ın böyle bir politika izlemesi şaşırtıcı olmaz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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