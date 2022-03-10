Steam 2021 verileri açıklandı! Günlük 69 milyon kullanıcıya ulaştı

Valve'ın 2021 yılı için paylaştığı yıllık raporunda Steam'in 2021 istatistiklerini açıkladı. Dijital dağıtım ve oyun platformu Steam'in her sene sonunda ekipleri tarafından 12 ay boyunca yapılanları gözden geçirip değerlendirip paylaştığı yıllık incelemeler bulunuyor.

Valve'ın paylaştığı Steam 2021 yılının verilerinde 132 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşırken günlük 69 milyon aktif kullanıcı bulundu. Bu verilerin içerisinde 27.4 milyon eş zamanlı oyuncuya da ulaştığı açıklandı.

Steam'in geçen senelere oranla büyük bir yükselişe geçtiği bildirildi. 2020 yılına kıyasla bir yılda oyuncular, yüzde 21'lik artışla toplamda 38 milyar saatini oyunda geçirdiler. 38 milyar saat ise tam tamına 4,3 milyon senelik oyun süresine denk geliyor. Ayrıca Steam'de 2021 yılında 31.2 milyon kullanıcı ilk satın alımını yaptı.

"Bilgisayar oyuncusu olmak için kötü bir sene olamaz ancak 2021, bilgisayar oyuncuları için özellikle iyi bir seneydi. Days Gone'dan, Forza Horizon 5'a kadar bilgisayar oyuncuları gezegendeki en iyi birinci taraf konsol stüdyolarının geliştirdiği inanılmaz oyunları oynama fırsatı elde etti."

Steam'in 2020, 2019 ve 2018'deki yıl değerlendirmelerine buradan bakabilirsiniz.