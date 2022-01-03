Stardew Valley, güncelleme almaya devam edecek - Haberler
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Stardew Valley, güncelleme almaya devam edecek

Stardew Valley, güncelleme almaya devam edecek
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Stardew Valley geliştiricisi, Eric Barone, bir sonraki oyunu Haunted Chocolatier'i oluşturmakla meşgul. Yalnızca bir geliştirici olarak, Barone'un aynı anda iki oyuna odaklanamayacak kadar dolu olacağı düşünülmektedir.

Geçen yıl verdiği bir röportajda "Başka bir Stardew valley güncellemesi olacak mı sorusuna şu anda bilemiyorum dedi. Şu anlık bir sonraki oyununa odaklandığını belirtti geliştirici Barone.

Eric Barone'un rastgele aralıklarla oyuna ek özellikler serpiştirdiği bilinmektedir. Aslında, aynı röportajda da itiraf etti. "Oyun geliştirmenin en sevdiğim kısmı, tüm temel unsurlar bittikten sonra bunun üzerine sadece eğlenceli şeyler ekleyemiyorum. " dedi ve hala temel elementler üzerinde çalıştığını, sürekli fikir düşündüğünü belirtti.

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Geçtiğimiz haftalarda Stardew Valley'e gelen 1.5.6 güncellemesinde birçok hata düzeltilirken oynanışlarda da düzeltmeler getirilmişti.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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