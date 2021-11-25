Starbucks kapanıyor mu? Starbucks Türkiye'den çekiliyor mu?

Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bir kullanıcının sorusuna yanıt veren firma, "Asılsız haber dir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadesini kullandı. Starbucks Türkiye'den çekiliyor mu?

"KAHVE KEYFİNİZE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Resmi Starbucks Türkiye hesabı üzerinden verilen yanıtta "Asılsız haber dir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadesi yer aldı.

ABD'DEKİ ŞUBESİNDE HEPATIT A PANİĞİ YAŞANMIŞTI

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir Starbucks şubesinde çalışan Hepatit A'lı personel, paniğe neden olmuştu. Şirket yetkilileri, personelin dağıttığı kahvelerden içen binlerce kişinin hastalık şüphesi taşıdığını belirterek, aşı olmalarını istemişti.

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirmişti. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatılmıştı.

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