Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge çıkış tarihi bir fragman eşliğinde açıklandı!

Oculus Quest macerası Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call'ın çıkış tarihi heyecan verici yeni bir fragman eşliğinde açıklandı.

ILMxLAB tarafından geliştirilen Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge'in bir sonraki bölümü ve oyuncular yeni görevler, masallar ve karakterlerle tanıştıracak "Last Call" çıkış tarihi açıklandı.

ILMxLAB resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan aksiyon dolu fragmanda, Hondo Ohnaka olarak Jim Cummings, Neeva olarak Anika Noni Rose, Lt. Gauge olarak Daman Mills dahil olmak üzere oyunun etkileyici bir seslendirme kadrosuna sahip olduğu görülüyor. Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call'ın hikayesi ve grafikleri şimdiden hayranları etkilemeyi başardı.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - LastCall, 15 Eylül'de çıkış yapacak. Oyunun, birkaç gün içinde lansmanının yapılacağı duyuruldu.

STAR WARS: TALES FROM THE GALAXY'S EDGE - LAST CALL FRAGMANI

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Outer Rim yakınlarında çalışan bir droid tamir teknisyeni rolünü üstleneceğiniz bir aksiyon-macera deneyimidir. Bir grup korsan saldırdığında Batuu'ya çarparsın, burada galaksideki herkesin bir kahraman olabileceğini keşfedeceksin. R2-D2 ve C-3PO gibi klasik karakterlerle birlikte savaşın ve beklenmedik ittifaklara ve ölümcül düşmanlara karşı savaşın. Sizi Batuu'nun vahşi doğasına götürecek veya onun efsanevi hikayelerinin bir parçası olacak görevleri almak için kantininde Seezelslak'ı ziyaret edin. Deneyim, Star Wars: Galaxy's Edge'de tasvir edildiği gibi Batuu gezegenindeki Black Spire Outpost'un eteklerinde gerçekleşir, sürükleyici destansı Kaliforniya'daki Disneyland Resort'ta ve Florida'daki Walt Disney World Resort'ta.

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