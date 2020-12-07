Star Wars Oteli Açılıyor

Disney'in yeni Star Wars otelinde iki günlük sürükleyici bir deneyimde uzayda seyahat edin Walt Disney World Resort, 2021'de yeni oteli olan Star Wars: Galactic Starcruiser'ı açacak: Bir yıldız gemisinde sürükleyici bir yolculuk boyunca orada yaşamak imkanını sağlayacak.

Disney'in yeni Star Wars otelinde iki günlük sürükleyici bir deneyimde uzayda seyahat edin

Walt Disney World Resort, 2021'de yeni oteli olan Star Wars: Galactic Starcruiser'ı açacak: Bir yıldız gemisinde sürükleyici bir yolculuk boyunca orada yaşamak imkanını sağlayacak.

Bu yıl tatile gitmeyebiliriz, ancak bu bizi önceden plan yapmaktan alıkoymayacaktır.

Ayrıca, salgın sonrası rüya tatiliniz Disney World tercihi ile olacaksa, yepyeni Star Wars odaları fikrinizi etkileyebilir.

Yıldız Savaşları: Galaktik Starcruiser Oteli hala inşa ediliyor, ancak Disney Park Başkanı Josh D'Amaro, bu hafta Uluslararası Eğlence Parkı Operatörleri Fuarı'ndaki maketlerin bazı fotoğraflarını paylaştı.

Odalar galaktik bir yıldız kruvazörü şeklinde tasarlanmıştır.

Duvarda, dışarıdaki galaksiyi gösteren bir "pencere" ve navigasyon bilgilerini gösteren bir ekran dahi var.

2021'DE AÇILACAK

Astronot olmayı hayal eden çocuklar gerçekçilik karşısında şaşkına dönecekler.

The Star Wars: Galactic Starcruiser önümüzdeki yıl Florida'da açılacak.

Konuklar geldikleri zaman iki günlük sürükleyici bir deneyim için rezervasyon yaptırabilirler.

Walt Disney World Resort, sizi film serisinden bir karakter haline getirecek.

Disney şöyle açıkladı:

"Çok çok uzak bir galakside, konukların 2 günlük, 2 gecelik bir deneyim için bir yıldız gemisinde yaşayacağı Star Wars! ve Galactic Starcruiser'da ilerleme devam ediyor."

"Tipik ve sıradan bir gemi yolculuğunun aksine, yalnızca Disney'in yaratabileceği yeni bir sürükleyici deneyim türünde kendi Star Wars hikayenizin kahramanları olabilirsiniz."

Ve devam etti:

FİYATLAR BİLİNMİYOR

"Konuklar kusursuz hizmeti ve egzotik destinasyonları ile bilinen Halcyon'da galaksiyi şık bir şekilde gezecekler."

"Gemide iyi döşenmiş kabinlerde kalacak ve yine gemide yemek yeme deneyimi yaşayacak, Batuu'daki Black Spire Karakoluna gezegen kenarında bir gezi yapacak ve çok daha fazlasını yaşayacaksınız."

Henüz fiyatlar bilinmiyor…

"Konuklar, Kusursuz hizmeti ve egzotik destinasyonları ile tanınan Halcyon, iyi döşenmiş kabinlerde kalacak, yemek yeme deneyimi yaşayacak, Batuu'daki Black Spire Karakoluna gezegen kenarında bir gezi yapacak ve farklı deneyimler elde edeceksiniz. Henüz fiyatlar bilinmiyor."

Disney parklarında koronavirüsün etkisi hissedildi, ancak 2021'in daha olumlu olacağını umuyorlar.

Disney Parks'ın editoryal içerik direktörü Thomas Smith şunları söyledi: "Bu yılın şirketimiz için neler getireceğini asla hayal edemezken, o kadar çok şey öğrendik: o özel Disney Parks büyüsünü evde hayranlarımızla nasıl paylaşabiliriz? Dünya çapındaki işletmelerimizin kapanışları; park, tatil yeri ve mağaza deneyimlerimizi yeni zorluklarla başa çıkmak için nasıl yeniden tasarlayacağımızı ve belirsizliğin ortasında bile daha iyi günler bildiğimiz şeyleri nasıl planlayacağımızı."

"Şimdi, geleceğe baktığımızda, ufukta yeni ve heyecan verici kilometre taşları var."

Kaynak: Space Mag Türkiye