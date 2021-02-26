STAR TV Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı izle! sefirin Kızı 41. bölüm full izle! Sefirin Kızı yeni bölüm izle!

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!