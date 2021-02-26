STAR TV Gerçeğin Peşinde canlı izle! 26 Şubat Gerçeğin Peşinde! Gerçeğin Peşinde hangi gün, hangi kanalda?
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STAR TV Gerçeğin Peşinde canlı izle! 26 Şubat Gerçeğin Peşinde! Gerçeğin Peşinde hangi gün, hangi kanalda?

26.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:37
STAR TV Gerçeğin Peşinde canlı izle! 26 Şubat Gerçeğin Peşinde! Gerçeğin Peşinde hangi gün, hangi kanalda?

Cinayetlerin çözümüne yardım eden, kayıpları bulan STAR TV Gerçeğin Peşinde canlı izle! 26 Şubat Gerçeğin Peşinde! Gerçeğin Peşinde hangi gün, hangi kanalda?

Yayınlandığı bölüm ile dikkat çeken Gerçeğin Peşinde izle! STAR TV Gerçeğin Peşinde canlı izle! 26 Şubat Gerçeğin Peşinde! Gerçeğin Peşinde hangi gün, hangi kanalda?

GERÇEĞİN PEŞİNDE SON BÖLÜM İZLE!

açıranlar ve merak edenler için Gerçeğin Peşinde son bölümde olanlar anında internet sitelerine yüklenmektedir. Bu sayede siz de online olarak kaçırmış olduğunuz bölümleri seyredebilirsiniz. Peki programın son bölümüne hangi gelişmeler damga vurdu?

Dolandırılma haberleri son zamanlarda programın en önemli konu başlıklarından biri olarak anılmaktadır. Evlilik vaadi ile kandırılarak milyonlarca TL dolandırılanlar mağduriyetlerini Gerçeğin Peşinde ile gidermeye çalışmaktadır. Bahar Hanım evlilik vaadi ile 2 milyon TL'nin üzerinde dolandırılmıştır. Gerekli araştırmayı başlatan Gerçeğin Peşinde ekibi sorunu çözmeye çalışmaktadır. Konu hakkındaki yeni gelişmeler ise bir sonraki bölümde açıklanacaktır.

Siz de programı takip ederek tanık olarak yayına bağlanabilirsiniz. Bu sayede bildiğiniz bir olayı net olarak bildirip bir yandan mağdur olan vatandaşlara yardım edip bir yandan olayın çözümlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

GERÇEĞİN PEŞİNDE HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapıma ait olan Gerçeğin Peşinde hafta içi hergün saat 15:15'te Star TV.'de canlı olarak yayınlanmaktadır.

GERÇEĞİN PEŞİNDE CANLI İZLE!

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