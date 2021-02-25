Star TV | Akrep canlı izle! Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep yeni bölüm fragmanı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Star TV | Akrep canlı izle! Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep yeni bölüm fragmanı!

25.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:33
Star TV | Akrep canlı izle! Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep yeni bölüm fragmanı!

Ekranların sevilen dizisi Akrep bu Perşembe 12. bölümüyle ekranlara gelecek! Geçen hafta en heyecanlı bölümde biten dizinin bu bölümü heyecanla bekleniyor. Akrep canlı izle! Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 11. son bölüm full HD izle! Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül ve Esila Umut gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Star Tv ekranlarında heyecanla izlenen Akrep dizisi bu akşam 12. bölümüyle ekranlara geliyor. Akrep dizisi yeni bölüm canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

STAR TV AKREP CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

AKREP SON BÖLÜM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna'nın ölümüyle ilgili annesi Perihan'a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmiyor.

Görüntülerin polise ulaşmasıyla Aras gözaltına alınırken; Ferda taktik değiştirip Berna'nın öldüğü gece Sapanca'da olduğunu annesine ve polise itiraf eder. Fikret'le kendisini basan Berna'nın ölümüne Fikret'in sebep olduğunu söyleyen Ferda, Aras'ın ise Fikret'in baskısı ile cesedi ortadan kaldırdığını açıklayarak, yine hedef şaşırtırır!

Aras gerçekleri anlatmasına rağmen kimseyi kendisine inandıramaz. Perihan da kızının anlattıklarına inanmamıştır. Ferda'ya karşı bir delil bulabilmek için harekete geçer.

Berna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ailedeki herkesin üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır. Duru, Aras'ın annesinin ölümündeki payını öğrenince ona karşı hissettiği hayal kırıklığı daha da büyür. İpek'e evlenme teklif eden Şahin de şimdi ne yapacağını bilemez.

Perihan, Ferda'ya karşı aradığı ipucunu elde ederken, Ferda'nın yalanlarını ortaya çıkaracak kişi ise hiç tahmin etmediği biri olacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Star TV | Akrep canlı izle! Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep yeni bölüm fragmanı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 18:33:27. #1.14#
title