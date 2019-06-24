Star Trek: Short Treks Dizisinde Tanıdık Simalar Görebiliriz

Star Trek: Discovery'nin üçüncü sezonu, Trek öncesi dönemi geride bırakıyor; bu da izleyicilerin Spock ve Enterprise ekibine ikinci sezonun sonunda veda etmesi anlamına geliyordu. Bununla beraber, ekibin bir kısmını yakın bir zamanda tekrardan görmemiz mümkün.

TrekMovie isimli internet sitesi, dizinin yönetmeninin Instagram'da Short Treks ile ilgili bazı bilgileri paylaştığını ve hemen sildiğini söyledi. Mark Pellington'un paylaştıklarına göre, hayranları en çok etkileyen nokta dizinin yıldızları oldu: Ethan Peck ve Rebecca Romijn; kendileri Spock ve Number One'ı oynayan iki kişi.

Pellington'un paylaştığı görüntülerin hiçbirinde Kaptan Pike'ı oynayan Anson Mount etiketlenmemişti. Şimdilik, Short Treks'de başka tanıdık yüzler görüp görmeyeceğimizi anlamak için bize yalnızca beklemek düşüyor.