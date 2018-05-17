Stadyumun Alt Katından Sesler Gelince Gece Bekçisi Odayı Kontrole İndi, Ürkütücü Manzarayı Kaydetti
Arjantin'deki stadyumda gece bekçiliği yapan adam, sürekli alt kattan sesler gelmesi üzerine cep telefonu kamerası ile girdiği soyunma odasında ürkütücü bir manzaraya şahit oldu.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Tomas Adolfo Duco Stadyumu'nda gece bekçiliği yapan Raul Arguello isimli adamın kaydettiği ürkütücü video olay yarattı. 32 yaşındaki adamın cep telefonu kamerası ile görüntülediği olay "Stadyumda hayalet mi var?" sorularını gündeme getirdi.
"BANA İNANMALARI İÇİN KAYDEDECEĞİM"
Gece 11 sularında alt katlardan gürültüler geldiğini duyan Arguello, kamerasını yanına alarak aşağı indi. Bunun 3. defa olduğunu söyleyen adam, "Neler olduğunu bilmiyorum ama insanların bana inanmaları için bunu filme çekeceğim" diyerek kayıt almaya başladı.
DUVARDAN GÖLGE GEÇTİ
Aşağı kata indikçe artan sesin soyunma odasında geldiğini anlayan Arguello, odanın kapısının sert bir şekilde sürekli olarak açılıp kapandığını görünce odaya daldı. Ancak karşısında hiç kimseyi göremeyen adam boş odayı kameraya almaya devam ederken arkadan bir gölge geçti.
"AMAN TANRIM"
"İçeride kimse yok, ses yüzünden 3. defa buraya geldim ama yine hiçbir şey yok" diyen adam duvarda kayan gölgeyi görür görmez "Aman tanrım gitmek istiyorum" diyerek oradan hızla uzaklaştı.
Görüntüleri internete yükleyen adam, stadyumda olanlar için yetkililerden bir açıklama bekliyor.
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KEDİYLE NE ALAKASI VAR VİDEOYU İYİ İZLEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ DUVARDAKİ GÖLGE SİZCE KEDİYE BENZİYOR MU BANA SORARSANIZ CİN OLABİLİR ÇÜNKÜ DUYDUĞUMA GÖRE CİNLERİN BOYU KISAYMIŞ AMA DUVARDAKİ GÖLGENİN BOYU KISA OLARAK GÖRÜNÜYOR BENCE ÇELİŞKİ YOK YANİ UYUŞUYORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Siz bide bizim statların altını görseniz ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya heee belkide maradonanın ruhudur dünya kupası yaklaşıyor yaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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kedidir o kediCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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o gözükmeyen varlıklar,ünlü gavurların örnegin nemrutun firavunun şeddadın ve cahapenin kurucusunun mezarında bulunurlar,camilerden ve kuran okunan yerlerden uzak dururlar.Cevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır