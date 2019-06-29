St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında düzenlenen törende barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi.

Dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de gerçekleştirilen töreni, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.

Önüne Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asıldığı kilisede, tören öncesi İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu. Dua edilip İncil'den bazı bölümler okundu.

İlahilerin de seslendirildiği törende, barış, kardeşlik, birliktelik mesajları verildi.

Tören sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, gelenlere bölüştürüldü.

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, burada yaptığı konuşmada, her sene 28-29 Haziran tarihlerinde Antakya kiliselerinin kurucuları olan Aziz Petrus ve Pavlus'un bayramını idrak ettiklerini söyledi.

Barış ve kardeşliğin önemine değinen Hurigil, bayramın başta Türkiye'ye olmak üzere tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Kaynak: AA