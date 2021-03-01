Sri Lanka'da bir kız çocuğu "şeytan çıkarma" ayininde öldürüldü

Sri Lanka'da "şeytan çıkarma" ayini sırasında 9 yaşındaki kız çocuğunun dövülerek öldürüldüğü bildirildi.

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Colombo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Delgoda kasabasında düzenlenen "şeytan çıkarma" ayininde bir kız çocuğu öldürüldü.

Kötü ruhları kovacağı inancıyla yapılan ritüel sırasında defalarca dövülen 9 yaşındaki kızın annesi ve şeytan çıkardığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Ajith Rohana, şüpheli annenin "kızının bir iblis tarafından ele geçirildiğine" inandığını ve küçük çocuğu şeytan çıkardığı ileri sürülen bir büyücünün evine götürdüğünü söyledi.

Sözcü Rohana, büyücünün 9 yaşındaki kıza önce yağ sürdüğünü ardından sopayla defalarca vurduğunu aktararak, bilincini kaybeden kızın hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Rohana, halkı bu tür olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer