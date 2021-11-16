Spotify çöktü mü? Spotify çevrimdışı hatası! Spotify'dan açıklama geldi

Spotify çöktü mü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Spotify müzik dinlemek için tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan ve tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify dünyanın her yerinde en çok kullanılan mobil aplikasyonlardan birisi. Peki Spotify nedir? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu? Spotify çöktü mü? Spotify çevrimdışı hatası!

SPOTIFY NEDİR?

Spotify İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Müzik severlerin sıkça kullandığı Spotify çöktü. Resmi hesaptan da doğrulama geldi.

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