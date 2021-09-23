Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2)

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - 'KULÜBÜMÜZLE İLİŞİĞİ KESİLDİ'

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, bir öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen jimnastik antrenörü Sara Staykova'nın, savcılığın kararından sonra işine son verildiğini açıkladı. Kulüp adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz mayıs ayında kulübümüz jimnastik takımı antrenmanı sırasında yaşanan talihsiz olay nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Olayın ardından takımımız antrenörlerinden Sara Staykova'yla, gerekli görüşmeler yapılmıştır. Kendisinin olayı kesin bir dille reddetmesi ve bazı velilerimizin de 'olumlu' görüşleri doğrultusunda Staykova takımımızla birlikte çalışmalara devam etmiştir. Bu kararı almamızda, Sara Staykova'nın, milli takım antrenörlüğüne kadar yükselen başarısı ve velilerimizin olumlu görüşleri etkili olmuştur. Ancak yaşanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın antrenörün suçunu sabit görmesi nedeniyle Sara Staykova'yla kulübümüz arasındaki ilişki sona erdirilmiştir."