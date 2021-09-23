Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2)

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2)

'KULÜBÜMÜZLE İLİŞİĞİ KESİLDİ'Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, bir öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen jimnastik antrenörü Sara Staykova'nın, savcılığın kararından sonra işine son verildiğini açıkladı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - 'KULÜBÜMÜZLE İLİŞİĞİ KESİLDİ'

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, bir öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen jimnastik antrenörü Sara Staykova'nın, savcılığın kararından sonra işine son verildiğini açıkladı. Kulüp adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz mayıs ayında kulübümüz jimnastik takımı antrenmanı sırasında yaşanan talihsiz olay nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Olayın ardından takımımız antrenörlerinden Sara Staykova'yla, gerekli görüşmeler yapılmıştır. Kendisinin olayı kesin bir dille reddetmesi ve bazı velilerimizin de 'olumlu' görüşleri doğrultusunda Staykova takımımızla birlikte çalışmalara devam etmiştir. Bu kararı almamızda, Sara Staykova'nın, milli takım antrenörlüğüne kadar yükselen başarısı ve velilerimizin olumlu görüşleri etkili olmuştur. Ancak yaşanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın antrenörün suçunu sabit görmesi nedeniyle Sara Staykova'yla kulübümüz arasındaki ilişki sona erdirilmiştir."


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalışan koca hakkında müebbet hapis istemi

Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalışan koca hakkında müebbet hapis istemi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Stefan Kuntz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sporcusuna şiddet uygulayan antrenör, 5 yıl içinde suç işlerse yargılanacak (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 18:03:03. #1.17#