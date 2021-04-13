Sporcu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi
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Sporcu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sporcu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden yüzme sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden yüzme sporcuları ve aileleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Bahçeşehir Spor Kompleksi Amiri Hakan Güngör, Fizyoterapist Oğuzhan Türker, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Büşra Çavuşoğlu ile Spor Proje Sorumlusu Alperen Aydın yüzme branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi.

İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen birliktelikte sporcular ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Sporcularımız ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme amaçlı toplantıda başarıya ulaşma noktasında çeşitli konuları masaya yatırdık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de sporcularımız ve sporcularımızın aileleriyle birlikte bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Sporcu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi
Sporcu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi
Sporcu aileleriyle toplantı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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