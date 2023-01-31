Son Dakika: Fatih Karagümrük-Beşiktaş canlı anlatım! İstanbul'da gol perdesi açıldı

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturuyor. Mücadelede Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var.

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 5 maçını da kazanan siyah-beyazlılar, Karagümrük'ü de yenerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal ve Josef de Souza maç kadrosunda yer alamayacak. Cezalarını tamamlayan Rosier, Saiss ve Redmond ise maç kadrosunda yer alabilecek. Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Baniya, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Colin Kazım

Beşiktaş : Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele, Redmond, Cenk, Aboubakar

CANLI ANLATIM:

D.A. Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

Dakika 44: Bu dakikalarda Karagümrük, oyunun kontrolünü almış durumda.

Dakika 39: Savunma arkasında topla buluşan Borini çizgiye indi ve topu Welinton'a çarptırarak takımına korner kazandırdı.

Dakika 34: Masuaku'nun ortasında kafalardan seken topu kale ağzında önünde bulan Cenk'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

Dakika 33: GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 28: Sağ kanatta topla buluşan Davide Biraschi'nin ortası doğrudan auta gitti.

Dakika 24: Penaltı için pozisyonunu izlemeye giden Ali Şansalan, pozisyon öncesi ofsayt olduğuna karar verdi.

Dakika 20: Karagümrük kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 17: Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa Tayyip bir röveşata vurmak istedi. Top savunmadan sekti.

Dakika 12: Beşiktaş, rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 9: Karagümrük savunmasında yapılan pas hatasında Dele Alli araya girdi ve topu Aboubakar ile buluşturdu ancak savunma, Aboubakar'a şut açısı vermedi.

Dakika 5: Karagümrük gole çok yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Andrea Bertolacci'nin vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 3: Beşiktaş, maçın ilk düdüğü ile birlikte rakip yarı alana yerleşti.

Dakika 1: Maç başladı! İki takıma da başarılar dileriz.