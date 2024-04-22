Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlacak. Kritik karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 85 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek topladığı 44 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

LİGDE 36. RANDEVU

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayla birlikte Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.