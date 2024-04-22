Oturarak Voleybol 1. Ligi Müsabakaları Karabük'te Başladı
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı. Maçların ardından gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takımdan oluşacak 8 kulüp, mayısta yapılacak finallerde mücadele verecek. Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek. Grup müsabakaları, 24 Nisan'da sona erecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı.
Maçların ardından gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takımdan oluşacak 8 kulüp, mayısta yapılacak finallerde mücadele verecek.
Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek.
Grup müsabakaları, 24 Nisan'da sona erecek.