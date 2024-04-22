Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı.

Maçların ardından gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takımdan oluşacak 8 kulüp, mayısta yapılacak finallerde mücadele verecek.

Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek.

Grup müsabakaları, 24 Nisan'da sona erecek.