River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 Mağlup Ederek Turnuvaya Galibiyetle Başladı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 mağlup etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arjantin temsilcisi River Plate ile Japon takımı Urawa Red Diamonds Seattle'da yer alan Lumen Field'da karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı müsabakada River Plate, 12. dakikada Facundo Colidio'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 48. dakikada Urawa Red savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Sebastian Driussi kafayla topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 58. dakikasında Yusuke Matsuo, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. 73. dakikada Marcos Acuna'nın kullandığı köşe vuruşunda Maximiliano Meza kafa vuruşunda fileleri havalandırdı ve Arjantin ekibine yeniden 2 farklı üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, River Plate turnuvaya 3 puanla başladı.

River Plate, Kulüpler Dünya Kupası 2. hafta maçında Meksika takımı Monterrey ile, Urawa Red ise İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak. - İSTANBUL