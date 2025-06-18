River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 Mağlup Ederek Turnuvaya Galibiyetle Başladı

River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 Mağlup Ederek Turnuvaya Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçta Arjantin temsilcisi River Plate, Japon takım Urawa Red Diamonds'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Colidio, Driussi ve Meza'nın golleriyle galip gelen River Plate, turnuvaya 3 puanla başladı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 mağlup etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arjantin temsilcisi River Plate ile Japon takımı Urawa Red Diamonds Seattle'da yer alan Lumen Field'da karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı müsabakada River Plate, 12. dakikada Facundo Colidio'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 48. dakikada Urawa Red savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Sebastian Driussi kafayla topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 58. dakikasında Yusuke Matsuo, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. 73. dakikada Marcos Acuna'nın kullandığı köşe vuruşunda Maximiliano Meza kafa vuruşunda fileleri havalandırdı ve Arjantin ekibine yeniden 2 farklı üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, River Plate turnuvaya 3 puanla başladı.

River Plate, Kulüpler Dünya Kupası 2. hafta maçında Meksika takımı Monterrey ile, Urawa Red ise İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.