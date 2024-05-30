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Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına sert çıkıştı. Uslu, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dün akşam Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerle bir araya gelinen toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu.

"GELECEK SENE YALATACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Uslu, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarın yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği sosyal medyaya yansımıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Galatasaray Mahmut Uslu Fenerbahçe Okan Buruk Ali Koç Futbol Haberler

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Yorumlar (4)

Adem:

50 milyon maaşı var adamın ne diyon sen

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sinan çayırcı:

Sen küfür edince sorun yok , diğeri senin küfürüne cevap verince mi olmuyor ? Anlayan beri gelsin .

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Emre Ürker:

Heee heee selam dur Galatasaray şampiyon mahmuttt

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Mustafa Kaya:

yalatacazmı , seneye yarışta beşiktaş trabzonda var üstelik gsnin pilottakımıda eyüpsporda var fener naneyi yedi

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