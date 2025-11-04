Haberler

Kocaelispor, Galatasaray Maçına İlk Hazırlıklarını Başlattı

Kocaelispor, Galatasaray Maçına İlk Hazırlıklarını Başlattı
Güncelleme:
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Galatasaray ile oynayacakları lig maçı için, takımlarının bugüne kadar gösterdiği mücadeleyi daha da artırmaları gerektiğini vurguladı. Takımın son durumu ve maç öncesi hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Spor'da hafta sonu Galatasaray'la oynanacak lig maçının hazırlıkları devam ederken teknik direktör Selçuk İnan, bu karşılaşmayı kazanabilmeleri için bugüne kadar verdikleri mücadelenin üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıklarını belirten Selçuk İnan, Petkovic'in sakatlığının devam ettiğini bu nedenle hafta sonu oynama ihtimalinin olmadığını, Haidara'nın ise bugün itibariyle antrenmanlara çıkacağını bildirdi.

İnan, Türkiye'nin en önemli takımlarından birine karşı oynayacaklarına değinerek, "Çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Pazar günü belki de bu senenin rekorunu kıracağız. Sahada 40 bine yakın taraftarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var." dedi.

Son dönemlerde formda olduklarını vurgulayan İnan, "Bir gerçek var ki bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de üstüne çıkmamız gerekiyor bu maçı kazanabilmek için. Oyuncularım da bunun farkında. Bütün çalışmalarımız da bu şekilde olacak." diye konuştu.

İnan, bir gazetecinin sorusu üzerine, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçın Galatasaray'ı fiziksel olarak etkileyebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"En nihayetinde çok geniş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biz Ajax maçıyla bir bağlantı kurmaya çalışmıyoruz şu anda kendi maçımızla ilgili. Biz kendi maçımızda Galatasaray'a karşı doğru bir oyunla, doğru bir stratejiyle ve rakipten daha çok mücadele ederek oynamaya çalışacağız. Eğer bunların hepsini doğru şekilde sahaya yansıtırsak, taraftarlarımızın da desteğiyle kendi şehrimizde kazanan taraf oluruz inşallah."

Yeşil-siyahlı ekibin forvet oyuncusu Serdar Dursun da kendilerini zor bir maçın beklediğini, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın yarın Ajax maçından yorgun döneceğini belirten Dursun, "İyi bir planla kazanabiliriz yani. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha kaybetmedi. Kocaeli Spor olarak biz bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor-Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar saat 17.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
500
