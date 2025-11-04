FIFA Kokartlı Hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi'nde Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Porto ile NK Bravo arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi mücadelesinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Portekiz temsilcisi Porto ile Slovenya temsilcisi NK Bravo arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Yarın Portekiz'in Porto şehrinde TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Orhun Aydın Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Vitor Miguel Oliveira Lopes olacak. - İSTANBUL