Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı İçin Tüpraş Stadyumu'na Geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile karşılaşmak üzere stadyuma ulaştı. Takım, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.
Takım otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL
