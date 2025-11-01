Haberler

Dries Mertens, Trabzonspor Maçında Plaket ve Forma Aldı

Güncelleme:
Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Maç öncesinde Mertens'e Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve forma takdim edildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de karşılaşmayı takip etti. Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte RAMS Park'a geldi.

Plaket takdim edildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dries Mertens'e emeklerinden dolayı plaket takdim verdi. Özbek, ayrıca Mertens ailesine arkasında isimleri yazılı Galatasaray forması da hediye etti. Daha sonra Mertens, oğlu Ciro ile birlikte kale arkasına giderek, taraftarlara 3'lü çektirdi.

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da 136 maçta görev alırken, rakip fileleri 25 kez havalandırmıştı.

Mertens, Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

title
