Beşiktaş'ta 4 Futbolcunun Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının ardından dört futbolcusunun sağlık durumunu resmen açıkladı. Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal'ın tedavi süreçleri devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, 4 futbolcusunun sağlık durumu hakkında resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 11'inci haftasında mücadele ettikleri Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal hakkında tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
