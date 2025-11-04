Haberler

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor


Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları nedeniyle bazı oyuncular idmana katılmadı.

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları sebebiyle Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idman, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
