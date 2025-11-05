Bakan Bak'tan Haltercilere Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 19'u altın, 17'si gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı ay-yıldızlılar, 19'u altın, 17'si gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 49 madalya ile tamamladı. Milli sporcular için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız gösterdikleri performanslarla bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 19'u altın, 17'si gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 49 madalyayla tamamlayan milli haltercilerimizi yürekten kutluyorum. Sporcularımızın bu değerli başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA