Ahmet Taha Keskin, Dünya Kungfu Şampiyonası'nda Üstün Başarı Elde Etti

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Türk Milli Takımı sporcusu Ahmet Taha Keskin, Çin'de düzenlenen 10. Dünya Kungfu Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği ve Dünya Üçüncülüğü dereceleri elde ederek büyük bir onur yaşadı.

Çin'in Emeishan şehrinde gerçekleştirilen 10. Dünya Kungfu Şampiyonası'nda katıldığı üç kategoride; Dünya Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği ve Dünya Üçüncülüğü dereceleri elde ederek ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni gururlandıran Ahmet Taha Keskin, adını şampiyonaya altın harflerle yazdırdı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Şampiyonada üstün başarı gösteren öğrencimiz Ahmet Taha Keskin'i ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE