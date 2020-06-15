SPOR Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi
SPOR (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.
15.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:15
SPOR (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi
26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
Kaynak: DHA