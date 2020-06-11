SPOR Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası
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SPOR Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası

Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyasıTaha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hayata geçirdiği ücretsiz kampanya kapsamında, taraftarlarının fotoğraflarının bulunduğu kartonetleri...

SPOR Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası
11.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:35

Yeni Malatyaspor'dan 'ücretsiz karton taraftar' kampanyası

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hayata geçirdiği ücretsiz kampanya kapsamında, taraftarlarının fotoğraflarının bulunduğu kartonetleri tribünlere yerleştirecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, yarın yeniden başlıyor. Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 25 puanla 15'inci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Diğer taraftan, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma için Yeni Malatyaspor Kulübü taraftarlarına jest yaptı. Türkiye'de ilk olacak kampanya kapsamında, Malatyalı taraftarlar, kulübe başvuru yaparak kendi fotoğraflarını karton üzerine ücretsiz bastıracak. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu'nda maçtan önce taraftarların fotoğrafları tribünlere konulacak.

Kampanyayla ilgili Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Sevdasına sahip çıkıp, takımına destek olmak isteyen taraftarlarımız ile Türkiye'de ilk defa 'ücretsiz karton taraftar' uygulamasını başlatıyoruz. Ligin kalan maçlarında tribünde sen de yerini al, mücadelemize destek ol" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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