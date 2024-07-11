Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu! Derbi maçları hangi tarihte oynanacak?
Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü açıklandı mı merak ediliyor. Futbolseverler Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürünü araştırıyor. Fenerbahçe'nin 2024-2025 Süper Lig sezonu fikstürü açıklandı. Derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin hangi tarihlerde hangi takımlarla karşılaşacağı ve derbi maçlarının ne zaman oynanacağı merakla bekleniyordu. Süper Lig'deki heyecan dolu mücadelelerin programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu! Derbi maçları hangi tarihte oynanacak?
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de 2024- 2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.