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Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı

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Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı formayla sadece 664 dakika süre alan Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada 4 bin 688 euro kazandığı ortaya çıktı. Cimbom'un gol kralı olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin dakikalık kazancı ise 2 bin 615 euro.

Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takıma pahalıya patladı. Sadece 664 dakika süre alabilen Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Tanguy Ndombele, beklentilerin oldukça altında kaldı. Galatasaray, Tottenham'dan kiraladığı futbolcunun 15 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı. İstanbul'daki evinin boşaltan Ndombele'nin Galatasaray ile hiçbir ilişkisi kalmadı.

DAKİKASI 4 BİN 688 EURO

Fransız futbolcunun Cimbom'a yarım sezonluk maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, Galatasaray formasıyla 664 dakika süre alan Ndombele'ye 3.1 milyon euro (108.3 milyon lira) ödedi. Böylece Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 euroya (164 bin lira) mal oldu.

ICARDI BİLE O KADAR KAZANMIYOR

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta Aslan payına sahip olan Mauro Icardi bile dakikada o kadar kazanmıyor. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardan oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada 2 bin 615 euro kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Tottenham Futbol Finans Spor Haberler

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