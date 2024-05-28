Üye Girişi
Haberler

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla çıkan ve durgun hareketleriyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, törenin ardından sarı-kırmızılı takıma veda eder gibi açıklamalarda bulundu. Kerem, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım" dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Kerem Aktürkoğlu'nun sahneye çıktığı şarkı ve tavırları dikkat çekti. Sahneye Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla ve durgun bir tavırla çıkan Kerem, kupa töreninin ardından da veda eder gibi açıklamalar yaptı.

TÖRENDE DURGUNDU

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla eleştirilen ve sarı-kırmızılı taraftarlarla karşı karşıya gelen Kerem Aktürkoğlu, kupa töreninde veda sinyalleri verdi. Sahneye Barış Manço'nun "Dönence" şarkıyla çıkan Kerem, durgun tavırlarıyla dikkat çekti.

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama

VEDA EDER GİBİ KONUŞTU

Kupa töreninde kısa bir açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma veda eder gibi konuştu. Tivibu Spor'a'a Kerem Aktürkoğlu, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım." ifadelerini kullandı.

Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla hem Süper Lig hem de Süper Kupa zaferi yaşayan Kerem, 45'i ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 54 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Barış Manço Süper Kupa Futbol Spor Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

Bakmadan Geçme

28 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #128680 28 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ferdi gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin, neden öldürüldü? Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? 2023-24 sezonunda GS kaçıncı şampiyonluğunu yaşadı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu, gidiyor mu? Ayrılabileceği iddiaları güçlendi İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500

Yorumlar (1)

Serhat Tr:

Yolu açık olsun yeri dolmayacak bir oyuncu değil. Kalacaksa da cabalasın formayı kapsın.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title