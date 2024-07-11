Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak?

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada oynanacak. Fikstür çekimiyle birlikte diğer büyük maçların haftaları da belli oldu. Peki, Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak?

İLK BÜYÜK DERBİ NE ZAMAN, HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada oynanacak.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

2024- 2025 SEZONU FİKSTÜRÜ

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx'pageID=198" adresinden ilan edildi.

SÜPER LİG'DE DERBİLER NE ZAMAN?

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor