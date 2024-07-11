Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Galatasaray Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı. Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...

GALATASARAY'IN SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZON MAÇLARI AÇIKLANDI

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

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