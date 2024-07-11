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Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

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Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni sezonda Süper Lig'de oynayacağı maçların fikstürü merak konusu oldu. Derbi maç tarihlerinin ne zaman olduğu ise futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Galatasaray derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Galatasaray Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı. Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...

GALATASARAY'IN SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZON MAÇLARI AÇIKLANDI

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

  • Sivasspor - Trabzonspor
  • Fenerbahçe - Adana Demirspor
  • Rizespor - Başakşehir
  • Kasımpaşa - Konyaspor
  • Galatasaray - Hatayspor
  • Alanyaspor - Eyüpspor
  • Antalyaspor - Göztepe
  • Samsunspor - Beşiktaş
  • Bodrum FK - Gaziantep FK
  • Kayserispor ilk hafta bay geçecek

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

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