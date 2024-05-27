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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaların bir taraftar silahla vuruldu

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü. Bağcılar'daki kutlamalar sırasında bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına şişe ve taşlarla saldırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, yaşanan olaylarla gölgelendi. İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda Fenerbahçeli olduğu iddia edilen bir kişi, kutlama yapan bir Galatasaray taraftarını silahla yaraladı.

GALATASARAY TARAFTARI SİLAHLA VURULDU

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'nda karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaların bir taraftar silahla vuruldu

TAŞ VE ŞİŞE FIRLATTILAR

Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda ise Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, konvoy yapan Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Saldırganlara müdahale eden polisler, elinde Galatasaray logolu çantası bulunan bir kadını da caddeden uzaklaştırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Bağcılar Kadıköy Güvenlik Futbol 3.Sayfa Spor Haberler

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