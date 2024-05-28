Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi

Süper Lig takımı Antalyaspor'u Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için anlaşmaya vardığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, imza için Antalya'ya geldi.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

"İYİ ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

İMZA TÖRENİ 30 MAYIS'TA

Antalyaspor, Türkiye'ye getirdiği 46 yaşındaki çalıştırıcı için 30 Mayıs Perşembe günü imza töreni düzenleyecek. Teknik direktörlük kariyerine 3 sene önce başlayan Alex, son olarak Brezilya 2. Lig takımı Avai'de görev yapmıştı.

FENERBAHÇE EFSANESİ

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla Türk futboluna damga vuran Brezilyalı, 8 yıl oynadığı sarı lacivertlilerde 317 gol katkısı yapıp, 3 şampiyonluk kazanmıştı.