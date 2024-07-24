Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 1. ve 2. haftasının maç programını açıkladı.

2 HAFTADA DA AÇILIŞI GALATASARAY YAPACAK

Trendyol Süper Lig'de 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi yine son şampiyonun maçıyla açılacak. Lige 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla start verilecek. 2. hafta ise 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'deki Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program şu şekilde;

1. HAFTA

2. HAFTA