Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
Trendyol Süper Lig'de büyük heyecana sahne olan 2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Opta, tarihi rekorlara ve bireysel performanslara sahne olan sezonun en iyi 11'ini belirledi. İşte o isimler...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının galibi sarı-kırmızılı takım oldu. Opta, tarihi rekorlar ve bireysel performanslarla geride kalan sezonun en iyi ilk 11'ini belirledi.
9 İSİM GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN
Opta'nın belirlediği kadroda sezonun başından sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'den 9 futbolcu bulunuyor. Kadrodaki diğer 2 futbolcu ise Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan. Bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci'nin kadroda yer almaması dikkat çekti.
Sezonun ilk 11'inde şu isimler yer alıyor;
1- Fernando Muslera (Galatasaray)
2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
3- Victor Nelsson (Galatasaray)
4- Alexander Djiku (Fenerbahçe)
5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
6- Lucas Torreira (Galatasaray)
7- Hajradinovic (Kasımpaşa)
8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)
9- Mertens (Galatasaray)
10- Tadic (Fenerbahçe)
11- Icardi (Galatasaray)