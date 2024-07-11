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Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak?

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Galatasaray ve Hatayspor arasında oynanacak olan maçın tarihi ve haftası merak konusu oldu. Galatasaray ile Hatayspor arasındaki heyecan dolu karşılaşma ne zaman ve hangi haftada gerçekleşecek bilgisi futbol severler tarafından bekleniyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak?

GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak?

SÜPER LİG 1. HAFTADA KAYSERİSPOR NEDEN YOK?

Kayserispor ilk hafta bay geçecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Hatayspor Futbol Gündem Spor Haberler

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