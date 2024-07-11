Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak?
Galatasaray ve Hatayspor arasında oynanacak olan maçın tarihi ve haftası merak konusu oldu. Galatasaray ile Hatayspor arasındaki heyecan dolu karşılaşma ne zaman ve hangi haftada gerçekleşecek bilgisi futbol severler tarafından bekleniyor.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak?
GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
SÜPER LİG 1. HAFTADA KAYSERİSPOR NEDEN YOK?
Kayserispor ilk hafta bay geçecek.