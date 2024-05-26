Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle basarak şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

GALİBİYETLE BİTİRDİ

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı. Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi.

REKOR PUANLA ŞAMPİYON

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

FUTBOLCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı futbolcular hem maç sonunda hem soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Kazanılan şampiyonluğun ardından Okan Buruk basın toplantısına katıldı. Şampiyonluk coşkusu dinmeyen futbolcular teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı ve kutlamaya devam etti.