İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile yaptığı yeni görüşmeden olumlu sonuç aldı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı. Birkaç gün içinde resmi imzalar atılacak. Kara Kartal, sezon içinde de milli oyuncuyla birkaç görüşme yapmış ama bunlardan sonuç alamamıştı.
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'da mutlu sona yaklaştı.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZAYI ATACAK
Beşiktaş, sözleşmesi biten Salih Uçan ile sezon içindeki görüşmelerden sonuç alamamıştı. Deneyimli futbolcu ile yeniden görüşen siyah-beyazlılar, yıldız isim ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan ortaya koyduğu performansla beğen topladı. 30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.