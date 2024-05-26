Üye Girişi
Haberler

Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların ligin başından sonuna kadar beraber yarıştığı Fenerbahçe'de yıllardır şampiyonluk özlemi çeken taraftarlar, ezeli rakibinin kutlamalarına katıldı. İlginç anlara sahne olan kutlamalara katılan sarı-lacivertli bir taraftar, "Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamalayan Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

FENERBAHÇELİLER DE KUTLAMALARA KATILDI

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Galatasaraylılarla beraber Florya'da şampiyonluğu kutladı.

OMUZLARDA ÜÇLÜ ÇEKTİLER

Ezeli rakibinin şampiyonluk sevincine ortak olan sarı-lacivert formalı bir taraftar, "Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik" ifadelerini kullandı. Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

 Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Bakmadan Geçme

RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917 GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray'ı şampiyon yapan puan kaç? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ? #9917 Süper Lig'e veda eden son takım hangisi? GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
500

Yorumlar (1)

İlker Floryali:

Güzel şeyler bunlar.Düşman değiliz sonuçta.Tebrikler Gs

12
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title